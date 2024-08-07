Almanya'da Otel Çöktü, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Almanya'nın batısındaki Mosel Nehri kıyısındaki Krov bölgesinde yer alan bir otelde yaşanan kısmen çökme sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 14 kişinin bulunduğu otelin bir kısmı çöktü.

Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi enkazdan hasar almadan çıkmayı başardı.

Yapılan arama çalışmalarında enkazda kalan 8 kişiden 4'ü de kurtarıldı.

Olayın ardından binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.