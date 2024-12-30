Almanya'da Sığınmacılara Sınır Dışı Tehdidi - Son Dakika
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Almanya'da Sığınmacılara Sınır Dışı Tehdidi

CDU/CSU, iki suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini önerdi. Tartışmalar sürüyor.

30.12.2024 16:16
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Almanya'daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Almanya'da sığınmacı olarak bulunanların iki suç işlemesi durumunda sınır dışı edilmesi fikrini savundu.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Birliğin iki suçtan sonra sığınmacıları sınır dışı etme yönündeki planını doğruladı.

Linnemann, Welt Tv'ye verdiği röportajda, Almanya'da sığınmacı olarak bulunanların iki suç işlediği taktirde sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

İkamet kanunun 45. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Linnemann, suç işleyenlerin oturma izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz ise Almanya'daki sığınmacı sayısının çok yüksek olduğunu belirtti.

Merz, Almanya'da suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesi gerektiği ifade etti.

Suriye'nin hala çok karışık olduğunu bildiklerini kaydeden Merz, "Biz Birlik olarak, uzun zamandır prensipte insanların Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilebileceği ve sınır dışı edilmesi gerektiği fikrindeyiz." dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Lars Klingbeil ise Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce geri dönmeleri yönündeki çağrıları eleştirirdi.

Klingbeil, mültecilerin değil suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini belirterek, "Suçluları Afganistan ve Suriye gibi ülkelere sınır dışı etmenin doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ülkede erken genel seçim 23 Şubat'ta

Almanya'da erken genel seçimler, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek.

Anketlerde yüzde 32-33 puan ile ana muhalefetteki CDU/CSU partisi önde görünürken, yüzde 18-19 ile yükseliş trendi devam eden aşırı sağcı AfD partisi ikinci, SPD yüzde 15 ile üçüncü, Yeşiller ise yüzde 13-14 ile dördüncü parti konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Sığınmacılara Sınır Dışı Tehdidi - Son Dakika

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