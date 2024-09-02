Almanya'da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD birinci parti çıktı

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Almanya'da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci parti çıkan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, diğer partileri koalisyon görüşmelerine davet edeceğini söyledi.

Höcke, Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, en fazla oyu alan partinin hükümet kurma görevi bulunduğuna işaret etti.

Diğer partilerle eyalette koalisyon kurmak için görüşeceğini ifade eden Höcke, seçim sonrasında en güçlü partinin koalisyon görüşmelerine davet etmesinin iyi bir gelenek olduğunu kaydetti.

Höcke, "Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız." ifadesini kullandı.

AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla da ZDF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılan seçimlerde AfD'nin aldığı oy oranından memnuniyetini dile getirerek, "Thüringen'de bugün gerçekten tarihi bir gün ve Saksonya'da çok iyi bir sonuç." ifadesini kullandı.

Chrupalla, Thüringen'de AfD'nin önde olduğunu ve bunun hükümet kurma görevinin AfD'de olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Seçmenlerin iradesinin siyasette değişim olması yönünde olduğunu aktaran Chrupalla, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Sol Partili Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ise hükümeti kurma görevinin seçimlerde ikinci olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başbakanı Mario Voigt'ta olduğunu söyledi.

Ramelow, "Demokratik yelpazede kim en çok oyu aldıysa görüşmeleri başlatmalı, o davet etmeli. Parlamentoda demokratik çoğunluğu elde etmemize yardımcı olan herkesi destekleyeceğim." dedi.

Thüringen'deki seçimlerde AfD ve CDU'nun ardından üçüncü olan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de ARD'ye yaptığı açıklamada, AfD ile koalisyona girmeyeceklerini belirterek, "Biz her zaman Höcke ile çalışamayacağımızı söyledik." diye konuştu.???????

Wagenknecht, BSW'nin Thüringen'de CDU ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile birlikte i"yi bir hükümet kurabileceğini" ümit ettiğini kaydetti.

Seçimler öncesinde tüm partiler AfD ile hükümet kurmayacaklarını açıklamasından dolayı eyalette hükümet kurmanın zor olacağı belirtiliyor.

Alman Birinci Televizyon Kanalının (ARD) açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD birinci, CDU ikinci sırada yer alıyor.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.