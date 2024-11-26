Almanya'da Yapay Zeka Kullanımı Arttı

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BERLİN, 26 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da yapay zeka kullanımının ivme kazandığı ve şirketlerin yüzde 20'sinin bu teknolojiyi kullandığı belirtildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 2022'de yüzde 12, 2021'de ise yüzde 11 olan söz konusu oranda ciddi düzeyde artış görüldü.

Neredeyse yarısı yapay zeka kullanan 250 veya daha fazla çalışanı olan büyük şirketler bu konuda öncülük ediyor. Öte yandan 50 ila 249 çalışana sahip orta ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 28, 10 ila 49 çalışana sahip küçük işletmelerde ise yüzde 17 olarak kaydedildi.

Yapay zeka kullanan şirketlerin en yaygın kullandığı uygulamalar arasında yazılı dil analizi ve ses tanıma teknolojileri yer alırken, bu uygulamalar özellikle pazarlama ve satışta kullanılıyor.

Bununla birlikte birçok işletme hala yapay zekayı benimsemekte tereddüt ediyor. Bu tereddüdün başlıca nedenleri arasında katılımcıların yüzde 71'inin belirttiği teknolojik bilgi eksikliği başı çekerken, yüzde 58'inin bildirdiği yasal sonuçlar ve yüzde 53'ün bildirdiği veri koruma konusundaki endişeler yer alıyor.