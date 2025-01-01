Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında 5 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında 5 Ölü

Almanya'daki havai fişek kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

01.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı.

Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Almanya, Ulaşım, Güncel, berlin, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında 5 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında 5 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.