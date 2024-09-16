Almanya'daki Yangın İçin Başsağlığı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, olayın Alman makamları tarafından "kapsamlı ve titiz şekilde" araştırılmasını beklediklerini belirtti.

Eren, X sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Olayın herkesi derinden etkilediğinin altını çizen Eren, "Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği bu trajik olayın, Alman makamları tarafından kapsamlı ve titiz şekilde araştırılmasını bekliyoruz. Geçmişte yaşanan benzer facialar hafızalarımızda derin izler bırakmışken, bu tür olayların ardından sorumluların bulunması ve gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren, Almanya'daki Türk toplumuna da başsağlığı dileyerek, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Olay

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde evde çıkan yangında, Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirmişti.

Binanın alt katında döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.