Almanya'dan Suriye'ye Diplomatik Heyet - Son Dakika
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Almanya'dan Suriye'ye Diplomatik Heyet

Almanya, Suriye geçici yönetimi ile ilk görüşmeleri başlatmak için diplomatik heyet gönderdi.

17.12.2024 15:51
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Almanya'nın yeni Suriye geçici yönetimiyle ilk doğrudan görüşmeleri yapmak üzere bölgeye diplomatik bir heyet gönderdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA muhabirine yapılan açıklamada Şam'a giden Alman diplomatların, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından atanan geçiş hükümeti temsilcileriyle bugün ilk görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.

Görüşmelerde "Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci ve azınlıkların korunması" konularının ele alınacağı aktarılan açıklamada, Şam'da Almanya'nın diplomatik varlık gösterme imkanlarının da araştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Alman heyetinin Suriyeli sivil toplum ve Hristiyan toplulukların temsilcileriyle de görüşmeler yapmasının planlandığı aktarıldı.

HTŞ ve atanan geçiş hükümetinin faaliyetlerinin yakından izlendiği ve şu ana kadar sağduyulu davrandıklarının söylenebileceği aktarılan açıklamada, Almanya'nın, Suriye geçici yönetimini eylemlerine göre uluslararası ortaklarıyla değerlendireceği ifade edildi.

Almanya, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkelerinden kaçan yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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