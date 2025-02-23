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Almanya Seçimlere Gidiyor

Almanya, ekonomi ve güvenlik öncelikleriyle yeni hükümeti belirlemek için sandık başında.

23.02.2025 11:08
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(BERLİN) - Almanya, yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Almanya'daki seçmenlerin önceliği ekonomi, göç ve güvenlik konuları olurken, anketlere göre, Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Friedrich Merz'in seçimi kazanması bekleniyor.

Alman vatandaşları, bugün federal seçimlerde yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı, sandıkları saat 18.00'de kapanacak ve sonuç akşam saatlerinde belli olacak.

Almanya'da kayıtlı seçmen sayısı yaklaşık 59,2 milyon. Seçmenlerin odak noktasının, ekonomi, göç ve güvenlik endişeleri gibi konular olduğu belirtiliyor. Buna göre, milyonlarca kişi posta yoluyla oy kullanmış olsa da anketler seçim günü öncesinde yüzde 20'lik bir kesimin kararsız olduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yükselişi endişelere sebep olurken, Almanya'nın pek çok kentinde dün aşırı sağa karşı protestolar düzenlendi. AfD, suç işlemiş göçmenlerin sınır dışı edilmesi olarak tanımladığı "yeniden göç" adlı son derece tartışmalı bir politikayı benimsediğini bildirmişti. "Yeniden göç" terimi, aynı zamanda göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmesi anlamına da geliyor.

"Göçmen karşıtı parti" olarak tanınan AfD, özellikle Almanya'nın eski sanayi merkezi Ruhr vadisi olmak üzere batının bazı bölgelerinde şimdiden kendine bir yer edinmiş durumda. AfD, geçen yaz yapılan Avrupa seçimlerinde, Almanya'nın Duisburg şehrinin bazı kuzey bölgelerinde oy kazanmış, gelinler için Türk moda kıyafetleri satan mağazalarıyla tanınan ve büyük bir göçmen topluluğuna sahip olan Marxloh bölgesinde yüzde 20 oy almıştı.

Son yapılan anketlere göre, Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Friedrich Merz önde gidiyor. Anketler doğru çıkarsa, Almanya'nın yeni yönetiminin başındaki isim, hükümette hiç görev almamasına rağmen uzun yıllardır şansölye olmak isteyen muhafazakar muhalefet lideri Merz olacak. Alman medyasına göre Merz, Avrupa'da güçlü bir liderlik vaat ediyor.

Seçim öncesinde Friedrich Merz, Amanya Şansölyesi ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Olaf Scholz'un merkez solunun ardından ikinci büyük siyasi güç olmaya hazırlanan aşırı sağcı AfD ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağı konusunda kararlıydı. Merz'in iktidarın başına gelmesi halinde, AfD'ye yönelik bu tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.

Kaynak: ANKA

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