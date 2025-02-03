Almus'a 3 Yeni Araç

Tokat'ın Almus ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü bahçesinde düzelenen törende kazıyıcı kepçe, lastik tekerlekli yükleyici ve greyder araçlar kurban kesilerek teslim alındı.
Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Çömen yaptığı açıklamada, "İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü envanterine giren üç yeni iş makinesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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