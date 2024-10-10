Almus\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Tokat'ın Almus ilçesinde, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Almus İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince, Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerine trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Emre Çömen, "Öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerinin emniyetli bir biçimde olması için çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek maksadıyla böyle bir eğitim programı düzenledik." dedi.