Almus'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil

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Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.