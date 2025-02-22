Alo 181'e 796 Bin Arama - Son Dakika
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Alo 181'e 796 Bin Arama

Çevre Bakanlığı'nın Alo 181 hattı, 2022'de 796 bin çağrı aldı ve 190 milyon lira ceza kesildi.

22.02.2025 12:16
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Vatandaşların çevre, kentsel dönüşüm ve tapu işlemleriyle ilgili isteklerine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Alo 181" Çağrı Merkezi, geçen yıl 796 bin 853 kez arandı.

Alo 181'e iletilen şikayetler sonucu yapılan denetimlerde çevreye zarar verdiği tespit edilen işletmelere 190 milyon 468 bin 759 lira ceza kesildi.

"Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?", "Siz, çevrecisiniz neler tavsiye edersiniz?", "Kozmetik ürünler havaya ve çevreye zarar veriyor mu?" gibi çağrılar ise gülümsetti.

Çevre sorunları, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "Alo 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Bakanlık ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören Alo 181, geçen yıl 796 bin 853 çağrıya yanıt verdi.

En fazla aramanın İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan alındığı çağrı merkezinde, vatandaşın İmar Barışı uygulaması, Tapu ve Kadastro randevusu, kentsel dönüşüm, çevre şikayetlerine ilişkin sorularına cevap verildi.

Gelen çağrıların yüzde 46,42'sini tapu ve kadastro, yüzde 36,34'ü çevre, yüzde 17,24'ünü ise şehircilik konuları oluşturdu. Tapu ve kadastro alanında en fazla "tapu randevusu" konusunda çağrı gelirken, kentsel dönüşüm alanında ise finansman ve kredi konularında arama yapıldı. Bu aramaları riskli yapı ve imar barışı konuları takip etti.

Aylık bazda bakıldığında en fazla çağrı temmuz ayında yapıldı. Vatandaşlar, temmuz ayında, deniz ve kıyı alanlarında kaçak yapılaşmalara yönelik ihbarlarda bulundu.

Çevre yönetimi konusunda ağırlıklı olarak çevre yardımları, gürültü, atık yönetimi, hava kirliliği ve emisyon yönetimi, sıfır atık gibi konular yer aldı. Bu konularda bilgi, şikayet ve ihbarlar kayıt altına alındı.

"Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?"

Öte yandan Alo 181'e gelen şikayetlere ilişkin bakanlık il müdürlüklerince yapılan denetimlerde 190 milyon 468 bin 759 lira para cezası uygulandı.

Şikayetlerin yanı sıra ilginç ve gülümseten çağrılara da yanıt verildi.

Buna göre Sinop'tan arayan bir vatandaş, oturdukları sitenin ve araçlarının her gün martılar tarafından kirletildiğini belirterek martılardan şikayetçi oldu.

"Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?" diyen kişi, konuya çevre dostu çözümler istedi.

"Siz, çevrecisiniz neler tavsiye edersiniz?" diyerek sorununa çözüm arayan bir vatandaşın yanı sıra, bir ilkokul öğrencisi de Alo 181'i arayarak, kozmetik ürünlerin havaya ve çevreye zarar verip vermediğini sordu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Güncel, ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alo 181'e 796 Bin Arama - Son Dakika

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