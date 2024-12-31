Altay'dan Yeni Yıl Mesajı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajda, daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşası için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği vazifesi ile dünyanın birçok şehrinde dünya gündemine yön vermenin gayretini gösterdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Başta İsrail'in Gazze'deki katliamları olmak üzere, dünyamızı etkileyen birçok meselede, şehrimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyada farkındalık oluşturduk. Mazlum insanların sesi olmanın çabasını verdik. Gazze başta olmak üzere coğrafyamızda ve dünyada katliamlara maruz kalan tüm mazlumların refaha kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, 2025 yılının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar temenni ediyorum."