Altay, İçme Suyu Projesini İnceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Alakova Terfi İstasyonu ve İçme Suyu Temin Projesi çalışmalarını inceledi.

Altay, Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde yaptığı incelemede, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 3 baraj ve 1 tünelin yapımının tamamlandığını söyledi.

İçme suyunun şehre ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Barajlardan 140 milyon metreküp su almamız gerekiyor ama kurak geçen iki yıldan sonra özellikle bu yıl ciddi sorun yaşıyoruz. Kuyularla şehri beslemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Alakova Pompa İstasyonu'ndaki 14 kuyuya 33 kuyu daha ilave ederek 62 kilometre isale hattı gerçekleştirerek bir sistem oluşturma çabasındayız. Bu konuda geçen yılla birlikte toplam harcadığımız miktar güncel bedelle 824 milyon lirayı buldu."