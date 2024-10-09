Altındağ'dan Çölyak Hastalarına Destek - Son Dakika
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Altındağ'dan Çölyak Hastalarına Destek

Altındağ Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtıyor. 250 aileye yardım yapıldı.

09.10.2024 14:47
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Altındağ Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda ürünlerinden oluşan özel gıda paketi vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Veysel Tiryaki'nin talimatıyla Altındağ'da yaşayan çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği sağlanıyor.

Bu kapsamda yılın ilk 10 ayında, 250 ihtiyaç sahibi aileye, 400'e yakın glüten içermeyen gıda kolisi yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryaki, çölyak hastalığına son veren bir tedavinin olmadığını ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabildiğini belirtti.

Bu diyetin ise ömür boyu yapılması gerektiğini, bunu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet oluşturduğunu ifade eden Tiryaki, "İhtiyaç sahibi olup çölyak hastalığını raporla belgeleyen Altındağlı vatandaşlarımız yardımdan faydalanabilir. Vatandaşlarımızın bir telefon kadar uzağındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altındağ'dan Çölyak Hastalarına Destek - Son Dakika

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