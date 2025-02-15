Altınordu'da 10 Kamyonet Çöp Temizlendi - Son Dakika
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Altınordu'da 10 Kamyonet Çöp Temizlendi

Altınordu Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evinden 10 kamyonet çöp çıkararak temizlik çalışması başlattı. Durumdan endişe eden komşuların ihbarıyla başlayan süreçte, evde büyük bir temizleme gerçekleştirildi.

15.02.2025 14:27
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(ORDU) - Altınordu Belediyesi ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine gittiği bir evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

Altınordu'nun Şarkiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan ileri yaştaki bir vatandaş, atık ve çöp toplama hastalığı nedeniyle evini çöple doldurdu. Vatandaşın durumundan endişe eden komşuları, Altınordu Belediyesi'nden yardım istedi.

Vatandaşın evine giden Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit ederek, hızlı bir şekilde temizlik çalışması başlattı. İki gün süren çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, konuya ilişkin olarak, "Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmalı, onları yalnız bırakmamalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz. Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altınordu'da 10 Kamyonet Çöp Temizlendi - Son Dakika

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