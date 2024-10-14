Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Tepehan Mahallesi'nde devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekibince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Altınözü'nde Traktör Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika
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