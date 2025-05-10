ALTSO Başkanı İslahiye\'yi Ziyaret Etti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, İslahiye Ticaret Odası'nı (İSTO) ziyaret etti.

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve oda üyelerini ziyaret etti.

Oda Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları görüşmelerde iki oda arasında kurulabilecek iş birlikleri, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve 6 Şubat 2023'teki depremleri sonrası ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlayabilecek ortak çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Erdem ve beraberindekiler daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret etti.