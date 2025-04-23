Altun'dan 23 Nisan Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " 23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir. Aynı zamanda bu kıymetli mirasın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet edildiği anlamlı bir gündür.

Milli Mücadele'nin en meşakkatli günlerinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin iradesine olan bağlılığının, hürriyetine sahip çıkma kararlılığının ve çocuklarımızın gözlerindeki umudu büyütme azminin en somut tecelligahıdır. Bizler de bugün bu idealler uğruna mücadele etmeye devam ediyor, Gazi Meclisimizin ruhunu yaşatarak bizden sonraki nesillere de aynı inanç ve kararlılığı miras bırakmak için gayret gösteriyoruz. TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve gözümüzün nuru tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, bu aziz vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum."