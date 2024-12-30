Amasya Belediye Başkanı'ndan Regaib Kandili Mesajı

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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sevindi mesajında şunları kaydetti:

"Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki; bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması ve değerlendirilmesi eşsiz bir fırsattır. Regaib Kandili, Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Bu gece, yapılan duaların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, umut, huzur ve adeta bir müjde gecesidir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Ülkemiz ve İslam aleminin Regaib Kandili'ni ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum."