Turgay Sevindi’den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Turgay Sevindi’den Yeni Yıl Mesajı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın. Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

30.12.2024 18:38  Güncelleme: 05:28
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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın. Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Tugay Sevindi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevindi mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimiz ve Amasya'mız için çok daha güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2025 yılını, siz değerli hemşehrilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mutlu bir gelecek, ülkemiz ve tüm insanlık için aydınlık günler beklentilerimizi, yeni yılın başlangıcında daha da güçlendirerek yarınlara taşıyoruz.

En önemli sorumluluğumuz da birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı, paylaşımcı ve hoşgörülü olmak. Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın.

Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın. Bu ülke, bu vatan darda kalmasın. Kavgalar, savaşlar, anlaşmazlıklar olmasın. Çocukların ölmediği, şehitlerimizin olmadığı, anaların ağlamadığı, en önemlisi de bütün bunlara sebep olan terörün durduğu bir yıl olsun. Yüreğimizi acıtan depremler, yangınlar, felaketler bir daha yaşanmasın.

Birbirimizle mutlu ve uyumlu bir beraberlik içinde yaşayalım istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Amasya halkının, mülki, askeri ve adli erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, belediye meclis üyelerimizin, Amasya Belediyesi'ne emek veren mesai arkadaşlarımızın, basın mensuplarının, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, siyasi partilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, hizmet etmekten kıvanç ve derin bir haz duyduğum Amasya'mızın tüm güzide insanlarına, yeni yılın mutluluk, sağlık ve başarılar getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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