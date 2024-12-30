Turgay Sevindi’den Yeni Yıl Mesajı

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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi , yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın. Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Tugay Sevindi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevindi mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimiz ve Amasya'mız için çok daha güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2025 yılını, siz değerli hemşehrilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mutlu bir gelecek, ülkemiz ve tüm insanlık için aydınlık günler beklentilerimizi, yeni yılın başlangıcında daha da güçlendirerek yarınlara taşıyoruz.

En önemli sorumluluğumuz da birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı, paylaşımcı ve hoşgörülü olmak. Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın.

Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın. Bu ülke, bu vatan darda kalmasın. Kavgalar, savaşlar, anlaşmazlıklar olmasın. Çocukların ölmediği, şehitlerimizin olmadığı, anaların ağlamadığı, en önemlisi de bütün bunlara sebep olan terörün durduğu bir yıl olsun. Yüreğimizi acıtan depremler, yangınlar, felaketler bir daha yaşanmasın.