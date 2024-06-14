Amasya'da 56 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Amasya'da 56 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

14.06.2024 10:53
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2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Amasya merkezde 3 bin 311 okul öncesi, 7 bin 903 ilkokul, 7 bin 918 ortaokul, 7 bin 731 lise olmak üzere toplam 26 bin 863 öğrenci karne aldı.

İl genelinde ise okul öncesinde 6 bin 711, ilkokulda 16 bin 729, ortaokulda 16 bin 856, lise de 15 bin 744 olmak üzere toplam 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.

Kaynak: AA

Amasya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 56 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
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