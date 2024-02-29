Amasya'da bir çift, 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Amasya'da bir çift, 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu

Amasya\'da bir çift, 29 Şubat\'ta nikah masasına oturdu

Amasya'da yaşayan Nurhayat Kalkan ve İsmail Demirci çifti, 4 yılda bir gelen 29 Şubat gününde evlenmeyi tercih etti. Amasya Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahlarıyla birlikte çift, evlilik yıl dönümlerini de aynı coşkuyla kutlamayı planlıyor. Nurhayat Kalkan, bu özel günü seçtiklerini ve eski eşiyle tekrar evlendiklerini belirtirken, İsmail Demirci ise eski eşiyle evlenmeyi tercih ettiğini ve ondan ayrılamayacağını düşündüğü için nikahlarını bu özel güne denk getirdiklerini ifade etti.

29.02.2024 16:21
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Amasya'da bir çift, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturmayı tercih etti.

Nurhayat Kalkan ve İsmail Demirci çifti, 29 Şubat gününde dünyaevine girdi.

Amasya Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi'nde nikahları gerçekleşen çift, aynı coşkuyla evlilik yıl dönümlerini de kutlamayı planlıyor.

Nurhayat Kalkan, AA muhabirine, bu ayın 29 çektiğini bildiklerini ve buna göre özel nikahlarını planladıklarını belirterek, "Bu özel günü seçtik. Eski eşimle tekrar evleniyorum. Boşandım, eski eşimle tekrar evleniyorum. İkinci baharımızı yaşayacağız inşallah." dedi.

İsmail Demirci ise, "Bugün 29 Şubat özel bir gün olduğu için eski eşimle evleniyorum. Ondan artık ayrılamayacağımı, vazgeçemeyeceğimi düşündüm. O yüzden özel birisi olduğu için hayatımda, nikahımı bugüne getirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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