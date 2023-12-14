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Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Amasya'da bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen, kesim için getirilen bir boğanın saldırısına maruz kaldı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya\'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
14.12.2023 - 20:39,
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Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen (58), kesim için mezbahaneye getirilen bir boğanın saldırısına uğradı.

Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan bilen, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boğanın, Bilen'e saldırdığı anlar ise mezbahanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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