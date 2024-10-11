Amasya'da Çorbabüs Hizmete Girdi - Son Dakika
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Amasya'da Çorbabüs Hizmete Girdi

Amasya\'da Çorbabüs Hizmete Girdi

Amasya Belediyesi, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikram eden 'Çorbabüs'ü başlattı.

11.10.2024 15:19
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Amasya Belediyesi, öğrenciler ile vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunacağı "Çorbabüs" adı verilen aracı hizmete sundu.

Belediye ile Amasya Üniversitesi işbirliğiyle üniversite yerleşkesinde hafta içi sabahları öğrenciler ile hastaneye giden vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikram edilecek.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Eğitim Fakültesi bahçesinde hizmete başlayan araçta, öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Mobil ikram aracının üniversite öğrencilerine, belli günlerde de hastaneye giden vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Sevindi, "En az 500 kişiye çorba dağıtacak kapasitemiz var. Öğrencilere de destek olmuş olacağız. Sonrasındaki adımımız, kent lokantası olacak. Bunun da müjdesini verelim." dedi.

Üniversite öğrencisi İsa Şimşek ise çorba ikramının güzel bir hizmet olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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