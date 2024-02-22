Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Amasya\'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, Samsun'dan Amasya'ya giden bir tır devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

22.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Samsun'dan Amasya'ya giden Erhan A. idaresindeki 34 NM 0174 plakalı tır, Yedikır Kavşağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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