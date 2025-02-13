Amasya'da Eğitime Kar Engeli

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Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."