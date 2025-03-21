Amasya'da Eğitime Kar Engeli

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.