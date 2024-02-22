Amasya'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya\'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Serkan A, Akpınar köyünde kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 15:57
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan A'yı (33) ilçeye bağlı Akpınar köyünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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