Amasya'da Gökyüzünde Mercek Bulutu Oluştu - Son Dakika
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Amasya'da Gökyüzünde Mercek Bulutu Oluştu

Amasya kent merkezi semalarında oluşan mercek bulutu, güçlü hava akımlarıyla dağ veya tepe gibi engellerle karşılaşması sonucu meydana gelir. Nem oranının yüksek olduğu durumlarda basınç ve sıcaklık değişimiyle su buharı yoğunlaşarak mercek şeklinde bulutlar oluşur.

01.07.2024 17:13
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Amasya kent merkezi semalarında mercek bulutu görüldü.

Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulutlar oluşuyor.

Kaynak: AA

Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Gökyüzünde Mercek Bulutu Oluştu - Son Dakika

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