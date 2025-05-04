Amasya'da Kaya Parçaları Koptu

- Amasya'da dağdan kaya parçaları koptu
AMASYA - Amasya'da dağdan kaya parçaları koptu. Büyük kaya parçaları paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağışlar sonrası şehrin zirvesindeki Çakallar Mahallesi'nin yerleşimin bulunmadığı kırsal kesiminde kaya parçaları koparak sürüklendi.
Büyük kaya parçalarının paniğe neden olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Altan Eftelioğlu, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Gelip baktığımızda kaya uçmuştu" diye konuştu.
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