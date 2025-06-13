Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tuğba G. idaresindeki 59 ACC 149 plakalı otomobil, Çağlayan Caddesi'nde yol kenarında bulunan bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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