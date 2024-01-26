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Amasya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç mermer yığınına çarptı - Son Dakika
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Amasya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç mermer yığınına çarptı

Amasya'da Birol Bozkurt'un köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ve yanındaki İrem Kaya yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya\'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç mermer yığınına çarptı
26.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:48
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AMASYA'da, Birol Bozkurt'un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

Kaza, dün akşam, Suluova ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan köpeği fark eden Birol Bozkurt'un ani manevra yaptığı 05 ER 563 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermerlere çarptı. Sürücü Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya yaralandı. Köpek ise yara almadan kurtuldu.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç mermer yığınına çarptı - Son Dakika
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