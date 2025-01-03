Amasya\'da Kutsal Emanetler Sergilendi

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Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

Sultan II. Bayezid Cami Külliyesi'nde düzenlenen programda, Hz. Muhammed önemine ait kutsal emanetler sergilendi.

Evrensel Hafızlar Derneği Amasya Şube Başkanı Halil İbrahim Tokmak, her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Kutsal emanetlere vatandaşların oldukça ilgi gösterdiğini ifade eden Tokmak, "Her yıl farklı etkinliklerle bu haftanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. 'Şehzadeler şehri, hafızlar diyarı' diyoruz. Bu hafta vesilesiyle bu güzel emanetleri, mukaddes emanetleri Amasyalılarla buluşturmaktan onur duyduk." dedi.

Programa Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.