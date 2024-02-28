Amasya'da mesire alanında yiyecek arayan tilki görüntülendi - Son Dakika
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Amasya'da mesire alanında yiyecek arayan tilki görüntülendi

Amasya\'da mesire alanında yiyecek arayan tilki görüntülendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Akdağ Yaylası'ndaki mesire alanında yiyecek arayan bir tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tilki bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

28.02.2024 17:39
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Amasya'nın Suluova ilçesinde mesire alanında yiyecek arayan tilkinin görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akdağ Yaylası'nda bulunan mesire alana gelen tilkinin, yiyecek aradığı görüldü. Bir vatandaş tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre bölgede dolaşan tilki, gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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