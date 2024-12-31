Amasya'da Motosiklet Hırsızları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Amasya'da Motosiklet Hırsızları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Amasya\'da Motosiklet Hırsızları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Amasya'da park halindeki 2 motosikleti çalan 19 yaşındaki Hamza B. ve arkadaşı 18 yaşındaki Timurhan T., güvenlik kameralarındaki görüntülerle yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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AMASYA'da, park halindeki 2 motosikleti düz kontak yöntemiyle çalan Hamza B. (19) ve arkadaşı Timurhan T. (18), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Aralık'ta Savadiye ve Beyazıtpaşa mahallelerinde meydana geldi. Hamza B. ve arkadaşı Timurhan T., farklı mahallelerde park halindeki 2 motosikleti sürükleyip, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan mağdurların ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, eşkallerini kamera, fiziki ve saha çalışmalarıyla belirledikleri şüphelilerden birini Tokat'ın Erbaa ilçesinde; diğerini ise Amasya'nın Taşova ilçesinde çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Motosiklet Hırsızları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Motosiklet Hırsızları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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