Amasya'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Amasya'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Amasya\'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine Mobil İkram Aracı ile çorba ikramı sunmaya başladı.

11.10.2024 16:20
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AMASYA Belediyesi üniversite öğrencilerine Mobil İkram Aracı'yla sıcak çorba ikramı başlattı.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi Eğitim Fakültesi'nde kurulan 'Mobil İkram Aracı'yla üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu. Amasya Belediyesi 'Mobil İkram Aracı" haftanın belirli günlerinde farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.

Okulların dışında da Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne de gidecek olan 'Mobil İkram Aracı', çorba ikramı ile hastane önlerinde yakınlarını bekleyen vatandaşların hem içini ısıttı. Mobil İkram Aracından kendi elleriyle öğrencilere çorba ikram eden Başkan Turgay Sevindi yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi "Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeyiz. Mobil ikram aracımız bugün ilk defa alanlarda. Bugün güne üniversitemizde genç kardeşlerimize, öğrencilerimize onların derste daha iyi eğitim ve başarı elde edebilmesi için çorba ikram ederek başladık. Bundan sonra da bu aracımızı Amasya'nın her an ve her noktasında vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet ettiğini görebileceksiniz. Bizler öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Mobil ikram aracımız özellikle üniversite öğrencilerimize, sonrasında da belli günlerde hastanede, hastaneye gelen vatandaşlarımız için hizmet verecektir. Minimum 500 kişiye çorba dağıtacak çorba kapasitemiz var. Öğrencilere de destek olmuş olacağız. Sonrasındaki bir adımımız da kent lokantası olacak bunun da müjdesini buradan verelim" dedi. Amasya Üniversitesi'nde Fizyoterapi bölümü öğrencisi İsa Şimşek (20) ise, "Başkanımız buraya mobil ikram aracı getirmiş. Anne yemeklerini yani anne çorbasını hiç aratmıyor. Gayet güzel, sıcak, güzel bir ortamda sıcak çorbalarımızı içiyoruz. Belediye başkanımıza bu uygulama için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber-Kamera Şerife Serap KARA AMASYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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