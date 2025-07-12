Amasya\'da Orman Yangını Söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeni Dere köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman ve ekili alanlara zarar veren yangın, yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, AA muhabirine, yangının söndürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Orman yangınında yaklaşık 10 dekar ormanlık alan ve 15 dekar ekili arazi zarar gördü. Çıkan yangına Taşova, Amasya ve Erbaa Orman İşletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 50 personel ile müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bu arada Yeni Dere köyü halkımız traktörleri ve su tankerleriyle bizlere yardımcı oldular. Şu an bir sıkıntı yok, akşam hava kararmadan yangını tamamen söndürmeyi hedefliyoruz. Şu an yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir tespitimiz yok, jandarma ekipleri gerekli tahkikatı yapıyorlar, suç unsuru bulduklarında bize bilgi verirler bizde gerekli işlemleri yaparız."