Amasya\'da Otobüs-Traktör Çarpıştı

Amasya'da, yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Bülent D. yönetimindeki 60 BD 919 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Amasya-Turhal kara yolu Aydınca mevkisindeki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nde, Tahsin İ'nin kullandığı 60 EH 853 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen bir başka araçla yollarına devam etti.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.