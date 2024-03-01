Amasya'da otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
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Amasya'da otomobilde ölü bulundu

Amasya\'da otomobilde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uzun süre park halinde duran bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Mahalle sakinleri durumu bildirerek polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

01.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

Artıkabat Mahallesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Alaaddin Aslan (55) olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Aslan'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gümüşhacıköy, Amasya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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