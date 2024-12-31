Amasya'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Sahte İçki Operasyonu

Amasya\'da Sahte İçki Operasyonu

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 235 litre sahte içki ele geçirildi.

31.12.2024 13:46
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Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında, sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin, üretildiği ve dağıtıma çıktığı noktaları tespit eden ekipler, şüphelilerin, içinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını sonrasında bunları sattıklarını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 185 litre etil alkol ve satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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