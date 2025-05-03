Amasya\'da Süne Zararına Mücadele

Amasya'da, buğdayda kalite ve verim kaybına yol açan süne zararlısıyla mücadele sürüyor.
Çalışma kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğday tarlalarında inceleme yapıldı.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı birimince gerçekleştirilen çalışma sonucunda süneyle mücadelede izlenecek yol haritası belirlenecek.
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