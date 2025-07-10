Amasya\'da Tarım Arazisinde Yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Esentepe köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.