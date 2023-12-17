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Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde Halil Kartal'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi ancak evde yaşayan iki kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Amasya\'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
17.12.2023 - 10:57,
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Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Kurşunlu Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde Halil Kartal'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla evde yaşayan iki kişi dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Yasin Kermen, gazetecilere, "Karşıdan evin bahçesinden gelen alevleri gördük. Sonra evde iki ihtiyar yaşıyordu. Onları çıkarmak için hemen koştuk can havliyle, onları çıkardık dışarı. Çok şükür kimseye bir zarar gelmeden yangın kontrol altına alınmış oldu." dedi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Amasya, Son Dakika

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