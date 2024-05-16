Amasya'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Yuvasına Koyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Yuvasına Koyuldu

Amasya\'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Yuvasına Koyuldu

Amasya'da bir apartmanın üçüncü katında bulunan serçenin yavrusu yuvasından düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru serçeyi itfaiye merdiveni ile yuvasına koydu. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

16.05.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri tekrar yuvasına koydu.

İstasyon Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü kattaki dairesinin klimasının arkasına yuva yapan serçenin yavrusu yuvadan düştü. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavru kuşu yuvasına koymak için çalışma başlattı. Ekipler yuvadan düşen yavru serçeyi itfaiye merdiveni ile yuvasına koydu.

Vatandaşlardan Murat Ersöz, "İtfaiye ekiplerimize haber verdim. Sağ olsun kendileri hızlı bir şekilde gelip, kuşun yuvasını güzelce düzenlediler, kuşu da yuvasına koydular. Kendilerine çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Amasya, Hayvanlar, İtfaiye, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Yuvasına Koyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Yuvasına Koyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement