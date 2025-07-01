Amasya\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, Azize Hatun Camisi'nde düzenlenen kursu ziyaret ederek, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kursa katılan çocuklar ile bir süre sohbet eden Kesti, çeşitli ikramda bulundu.

Kesti, gazetecilere, yaz Kur'an kurslarında çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli derslerin verileceğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini duygu ve düşünce gelişimi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Kesti, "Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, bu yaz da çocuklarımızın sevgi, merhamet, bilgi ve imanla buluştuğu eğitim yuvaları olacaktır."dedi.