Amasya İdare Mahkemesi Kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."