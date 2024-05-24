Amasya Merzifon'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Amasya Merzifon\'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında mahalle ve köy muhtarları toplantısı düzenlendi. Toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler ele alındı. Kaymakam Güldoğan, muhtarlarla yapılan toplantıların ihtiyaç ve talepleri öğrenmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Muhtarların devleti temsil ettiğini vurgulayan Güldoğan, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini artırmak için muhtarları dinlediklerini ifade etti. Toplantının ardından muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması ve muhtarlık görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri için eğitim verildi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve daire müdürleri de katıldı.

24.05.2024 15:59
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarını dile getiren Güldoğan, "Muhtarlarımızı yerinde dinleyerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmanın gayretindeyiz." dedi.

Toplantının ardından muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunulması, sorunları en kısa zamanda yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla eğitim verildi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Merzifon'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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