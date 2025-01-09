Amazon'dan Georgia'ya 11 Milyar Dolar Yatırım

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NEW YORK, 9 Ocak (Xinhua) -- Amazon.com şirketi, ABD'nin Georgia eyaletindeki bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek üzere en az 11 milyar ABD doları yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, yapay zeka teknolojilerine yönelik artan taleple birlikte küresel teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını artırdığı bir dönemde geldi.

ABD'li teknoloji devinin bulut bilişim kolu olan Amazon Web Services (AWS), salı günü yaptığı açıklamada yatırımın, üretken yapay zeka tarafından yönlendirilen gelişmiş bulut altyapısı ve bilgi işlem gücüne yönelik artan talebi karşılamayı amaçladığını söyledi. Açıklamada, "AWS'nin yatırımları Georgia'daki veri merkezlerinin geliştireceği yapay zekanın geleceğini destekleyecek" denildi.

Yeni yatırımlar, veri merkezi mühendisleri, ağ uzmanları, mühendislik operasyonları yöneticileri ve güvenlik uzmanları gibi teknik rolleri kapsıyor. The Wall Street Journal'ın AWS'ye dayandırdığı habere göre bu yatırım aynı zamanda binlerce yerel inşaat işini ve veri merkezi tedarik zincirindeki pozisyonları da destekleyecek.

Şirketin verdiği bilgilere göre Amazon, 2010 yılından bu yana Georgia eyaletine 18,5 milyar dolar yatırım yaptı.