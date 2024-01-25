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Amazonlar'da yaşanan kuraklığın nedeni beşeri faaliyetlerin yol açtığı küresel ısınma - Son Dakika
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Amazonlar'da yaşanan kuraklığın nedeni beşeri faaliyetlerin yol açtığı küresel ısınma

Bilim insanları, geçen yıl Amazonlar'da yaşanan kuraklığın öncül nedeninin, El Nino değil beşeri faaliyetlerin yol açtığı küresel ısınma olduğunu belirledi. Küresel sıcaklıkların artması, düşük yağış ve yüksek sıcaklık kombinasyonunu daha sık yaşamamıza neden olacak.

Amazonlar\'da yaşanan kuraklığın nedeni beşeri faaliyetlerin yol açtığı küresel ısınma
25.01.2024 - 15:46,
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Bilim insanları, geçen yıl Amazonlar'da yaşanan kuraklığın öncül nedeninin, El Nino değil beşeri faaliyetlerin yol açtığı küresel ısınma olduğunu belirledi.

İklim bilimcileri bir araya getiren uluslararası "World Weather Attribution" girişiminin yayımladığı raporda Amazonlar'a düşen yağışın azalmasında El Nino ve iklim değişikliğinin rol oynadığı ancak kuraklığın temel sebebinin küresel sıcaklıkların artması olduğu ifade edildi.

Raporu hazırlamak için bilgisayar simülasyonlarından faydalanan bilim insanları, gerçekte yaşananları, tasarladıkları programda iklim değişikliği faktörü olmadan olay akışıyla kıyasladı.

Dün düzenlenen konferansta söz alan raporun yazarlarından Friederike Otto, "Küresel sıcaklıklar 1,2 derece daha düşük olsaydı günümüzde 50 yılda bir yaşanan iklim olaylarının meydana gelme ihtimali düşerdi. Sıcaklıkları artırmaya devam edersek düşük yağış ve yüksek sıcaklık kombinasyonuna daha sık tanık olacağız." ifadelerini kullandı.

Raporun yazarlarından Regina Rodrigues de "Ormanlar, koruduğumuz takdirde dünyanın en büyük karasal karbon süzgeci işlevlerini sürdürecektir fakat beşeri emisyonlar ve ormansızlaştırmanın önünü kesemezsek ortaya çıkan büyük miktarlardaki karbondioksit, iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha da zorlaştıracaktır." diye konuştu.

2023, " Dünya'nın en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçmişti

"Dünya'nın en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçen 2023'te kurak Amazon havzasında yaşayan topluluklar, tarım ve balıkçılık faaliyetlerini sürdüremedikleri için su ve gıda yardımına ihtiyaç duymuştu.

Brezilya'da bulunan Tefe Gölü'ndeki su sıcaklığının 39,1 dereceye yükselmesi, türü tehlike altındaki 150 haliç yunusu ve pembe yunusun ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: AA
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